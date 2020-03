Si schianta con l'auto contro muretto: perde la vita una 26enne salentina

Incidente mortale questa mattina nel Salento: una 26enne di Vernole (Le) ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua auto che è finita fuori strada sulla via che conduce a Castrì di Lecce. La giovane ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, ed è finita contro un muretto. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi, del caso se ne stanno occupando i carabinieri. È il secondo incidente mortale negli ultimi giorni nel Salento: solo poco tempo fa una 30enne di Neviano (Le) aveva perso la vita in circostanze simili.