Nardò solidarietà per le mascherine: 3 aziende ne donano 7mila alla comunità

NARD0' - Settemila mascherine, quasi introvabili nell’emergenza Coronavirus, sono state donate da tre imprenditori alla comunità di Nardò, in distribuzione da parte della Protezione civile. Lo rende noto il Comune di Nardò in una nota, precisando che la donazione arriva da parte dei «titolari dell'azienda tessile Terry Ricami, del calzaturificio Gianel Shoes e del centro commerciale Hong Kong», che hanno consegnato le mascherine al sindaco Pippi Mellone, il quale li ha ringraziati pubblicamente.

Terry Ricamì, fa sapere il Comune, «ha riconvertito uno dei suoi reparti produttivi proprio nella fabbricazione e nel confezionamento delle mascherine e ha già distribuito gratuitamente diverse migliaia di pezzi a reparti ospedalieri, forze dell'ordine, Caritas in tutto il Salento. Così come Gianel Shoes, che ha deciso di modificare temporaneamente il proprio assetto produttivo per far fronte al contingente bisogno di mascherine. Hong Kong, dal canto suo, attraverso i suoi canali commerciali, è riuscita ad approvvigionare i suoi magazzini».

«La distribuzione dei 7 mila pezzi - precisa il Comune - è già iniziata. Una parte è stata destinata a strutture sanitarie, Caritas, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Mentre a partire dalla giornata di domani, giovedì 26 marzo, il Gruppo UER di Protezione Civile distribuirà il resto ai cittadini neretini nella propria sede di via Avetrana (ex macello). La sede sarà aperta al mattino dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17. Saranno distribuite circa 500 mascherine al giorno (fino ad esaurimento e massimo due a persona)».