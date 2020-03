Coronavirus, Dior rinvia sfilata prevista a Lecce

LECCE - A causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, la maison di alta moda francese Dior ha deciso di rinviare la sfilata che di sarebbe dovuta tenere il prossimo 9 maggio in piazza Duomo a Lecce.

La decisione di rimandare a data da destinarsi lo show Cruise 2021 viene spiegata in una nota come «misura preventiva, in conformità con le istruzioni delle autorità pubbliche e per rafforzare il coordinamento delle direttive internazionali».

«Dior ha deciso di rinviare la sfilata cruise a fine di garantire la sicurezza di tutti i suoi dipendenti, collaboratori e ospiti. La nuova data dello spettacolo sarà annunciata a tempo debito, in funzione dell’evoluzione della situazione attuale. Il nostro pensiero - conclude la maison - è rivolto a tutti coloro che nel mondo sono colpiti da questa pandemia».