Racale, suv si ribalta in centro città, conducente ferito

Brutto incidente ieri sera a Racale (Le), in via Gallipoli: il conducente di un grosso suv Bmw per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo che ha sbattuto un paio di volte e si è poi ribaltato su un fianco. I vigili del fuoco sono tempestivamente intervenuti insieme al 118: l'uomo è stato condotto in ospedale perché ferito, ma secondo le prime indiscrezioni le sue condizioni non sarebbero gravi.