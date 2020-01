Galatina, allarme furti in ospedale: derubati infermieri

Misterioso furto notturno nell’ospedale “Santa Caterina Novella”. Lì, tra il Pronto soccorso ed il terzo piano, dove si trova il reparto di ostetricia e ginecologia, qualcuno si è introdotto all’interno e scardinato almeno cinque armadietti del personale infermieristico. Con le chiavi trovate in uno di essi, poi, i malviventi sono riusciti a individuare e rubare l’automobile del malcapitato, in sosta nel parcheggio riservato.

I fatti, si diceva, si sono verificati nella notte. Non si sa se i delinquenti hanno incominciato l’opera dal pianterreno, entrando dai locali del pronto soccorso, oppure dall’alto e poi sono ridiscesi. Ipotesi plausibile, per guadagnare più agevolmente la via di fuga. Si teme, anche, che possa trattarsi di persone note nel nosocomio, così che non abbiano dato nell’occhio. Non si esclude che possa trattarsi pure dell’opera di qualche tossicodipendente. In ogni caso saranno anche le immagini di videosorveglianza a dare una risposta in tal senso.

Certo è che una mezza dozzina di armadietti del personale è stata aperta con l’ausilio di un cacciavite o comunque con attrezzi da scasso. Dall’interno sono spariti effetti personali e oggetti. Ma anche, come si diceva, una borsa con un mazzo di chiavi con le quali i ladri hanno acceso e “preso in prestito” la vettura di proprietà di una infermiera. L’automobile è stata infatti ritrovata nel corso della giornata di ieri alla periferia di Sogliano Cavour, centro poco distante da Galatina. Le condizioni in cui è stata trovata la vettura avvalora l’ipotesi che si sia trattato della bravata di alcuni balordi. Nell’automobile, rinvenuta con l’abitacolo sporchissimo, i malviventi avrebbero bevuto alcol, fatto uso di droghe e persino vomitato. Tanto da rendere inutilizzabile la macchina che è stata portata direttamente presso un autolavaggio. Sono in corso le indagini per accertare la paternità dei fatti, che presuppongono il particolare che i ladri abbiano avuto agevole ingresso nella struttura. Anche i registri di chi ha avuto accesso ai servizi del pronto soccorso durante la notte potrebbero tornare utili. Una ricognzione, estesa a tutti i reparti dell’ospedale, ha accertato che stati “visitati” due reparti dell’ospedale. In nessun altro sono state riscontrate tracce del passaggio dei balordi.