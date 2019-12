Nardò, dorme in strada per 2 notti aspettando l'amore conosciuto online: badante raggirata

Una giovane donna dorme per due giorni per strada in attesa del suo amore americano che non arriva mai. In queste due giornate, e nottate, trascorse all’addiaccio, non ha mangiato un pasto completo ma si è nutrita solo con qualche caffè e spuntino occasionale. Ieri pomeriggio, dopo l’intervento della polizia locale e dei servizi sociali, è stato disposto il trasferimento della giovane donna in ospedale, a Galatina. Ha bisogno di amorevoli cure per lenire la delusione. Da sabato ha atteso il suo amico americano, conosciuto su Internet, che, a parole, le avrebbe fatto cambiare vita. La 45enne, di origini rumene, bella ed educata, fino a pochi giorni fa viveva nell’abitazione di un anziano al quale faceva da badante. Poi, però, è arrivato l’inatteso colpo di fulmine. Secondo il suo racconto avrebbe conosciuto il facoltoso, americano sui social, e con lui avrebbe pianificato la fuga e una nuova vita. L’appuntamento le è stato dato in via Duca Degli Abruzzi, a pochi metri da largo Osanna. Lì, per non perdere questo momento tanto atteso, la donna è rimasta per due giorni, da sabato.

Forse nel timore di perdere quel contatto, forse perché ormai era abbagliata da questa inattesa e straordinaria possibilità straordinaria di chiudere con una vita grama e ricominciare tra agi e serenità economica. La signora ha sfidato il freddo per due giorni, senza avvisare nessuno, tanto da far preoccupare anche i parenti dell’anziano che aveva accudito fino ad allora. Così è scattata la rete di protezione, composta dagli agenti della municipale e dagli assistenti sociali. E si è scoperto che la donna, perfettamente lucida, era semplicemente in attesa del suo amore americano, probabilmente qualcuno che voleva solo prendersi gioco di lei e che così le si è presentato attraverso un social. Ieri pomeriggio, come detto, è stata convinta a farsi ricoverare per l’accertamento delle sue condizioni di salute. Non sarà il corpo ad aver bisogno di cure, ma l’anima fatta a pezzi da quell’amore mai arrivato.