Lecce, la salma di Mons. Ruppi presto traslata nel Duomo

LECCE - Tutto è pronto a Lecce per ospitare i resti mortali dell’arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi. Saranno così rispettate le sue ultime volontà testamentarie e per le quali il presule aveva anche destinato le somme necessarie. Domani 13 dicembre, a mezzogiorno, sarà la volta del sarcofago in marmo bianco che giungerà da Carrara e che sarà collocato in cattedrale sul lato sinistro dell’altare dedicato a San Filippo Neri.

Al momento non è stata ancora fissata la data della traslazione del feretro dal cimitero di Alberobello dove mons.Ruppi riposa dal giorno dei suoi funerali, il 31 maggio 2011.