San Foca, mareggiata sgretola la falesia: divieto di avvicinamento

L'ultima mareggiata ha danneggiato la falesia a San Foca (Le), marina di Melendugno. La scogliera, già interdetta al transito perché in condizioni precarie, si è ulteriormente sgretolata sul lato Nord, all'altezza del semaforo, come comunicato dalla Polizia Locale di Melendugno, anche sull'omonima pagina Facebook. Le intemperie hanno provocato ulteriori crolli e generato un vero e proprio buco nella roccia. La polizia ha raccomandato di non avvicinarsi alla zona compromessa, già segnalata con transenne e dissuasori in cemento.

(foto Facebook Polizia Locale Melendugno)