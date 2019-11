Lecce, per Natale al Foro Boario arriva la ruota panoramica

Una grande ruota panoramica, sfavillante di luci, per allietare l’atmosfera natalizia dal primo dicembre al sei gennaio.

Se l’anno scorso vi era stata qualche difficoltà a collocare la grande attrazione nel centro storico di Lecce, quest’anno si è deciso di intervenire con un buon margine d’anticipo, dandole una collocazione diversa, appena fuori dalle antiche mura, nell’area del Foro Boario.

Lo ha deciso ieri mattina la giunta di Palazzo Carafa, su proposta dell’assessore al Turismo e allo spettacolo, Paolo Foresio.

«Abbiamo proposto questa area alle aziende che avevano fatto domanda - fa sapere l’assessore Foresio - e la ditta “Fratelli Marsico” ha accettato di installare la ruota al Foro Boario. L’anno scorso rammenta - ci sono state delle difficoltà per piazza Libertini, perché esistono precisi vincoli da rispettare. La struttura ha un peso di 26mila chili, ci sono delle prescrizioni della Sovrintendenza, dei parametri di sicurezza cui non si può derogare. E poi ora c’è la gru che opera a ridosso del palazzo delle Poste. Quindi abbiamo stabilito di localizzare questo tipo di installazioni in zone vicino al centro, che siano facilmente accessibili e con spazi adeguati. Il Foro Boario rappresenta la giusta collocazione per le “grandi attrazioni degli spettacoli-viaggianti”, così come vengono definite tecnicamente. L’installazione occuperà uno spazio pari a 22 stalli per le auto e l’attrazione sarà facilmente accessibile da cittadini e visitatori».

Il nome della ruota, “Luci d’artista”, ne segnala la caratteristica, che è proprio quella di “accendere” le serate delle festività, con scenografie a colori cangianti o fissi, a seconda delle esigenze del momento. «Si tratta di un’attrazione nuovissima - fanno sapere i fratelli Marsico - ci è stata consegnata nell’agosto scorso, e siamo stati già alla Fiera di Bari ed al festival di Leverano, “Birra & sound”. Per il Natale abbiamo avuto delle proposte interesanti anche fuori dall’Italia, dalla Grecia ed anche dalla città di Cannes, ma da salentini abbiamo preferito rimanere nel nostro territorio».

La ruota raggiunge un’altezza di 25 metri ed ha le cabine completamente illuminate, peculiarità non frequente in questi casi. Un colpo d’occhio per chi la vedrà dall’esterno e certamente un’occasione per i visitatori di ammirare dall’alto le notti natalizie di Lecce.