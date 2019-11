Lecce, le scuole migliori sono in provincia

Il liceo «Palmieri» di Lecce perde la leadership pluriennale tra le scuole ad indirizzo Classico e lascia il primo posto al «Don Tonino Bello» di Copertino. È uno dei tanti dati che emergono da «Eduscopio 2019», l’indagine della Fondazione Agnelli che, per il sesto anno consecutivo, analizza la qualità delle scuole secondarie di secondo grado della Penisola. Ad ogni scuola è stato assegnato un punteggio (chiamato Fga), che valuta il rendimento degli studenti che si sono diplomati nella scuola attraverso la media dei voti e il numero di crediti ottenuti durante il primo anno di università. L’obiettivo è valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole dalle quali provengono.

Come si diceva, per i licei Classici il «Don Tonino Bello» di Copertino (Fga 68,63) sottrae il primo posto al «Palmieri», che lo segue nella classifica con un punteggio di 61,71. A seguire ci sono il «Quinto Ennio» di Gallipoli (67,17), il «Capece» di Maglie (67,06), il «Colonna» di Galatina (66,09), lo «Stampacchia» di Tricase (63,65), il Classico di Casarano (62,83), il «Galilei» di Nardò (60,79), il «Virgilio» di Lecce (56,62), le «Marcelline» di Lecce (48,67) e il «Trinchese» di Martano (48,59).

Nell’elenco dei licei Scientifici, invece, il «Banzi-Bazoli» di Lecce mantiene il suo primo posto, con un punteggio Fga di 73. A seguire ci sono il «De Giorgi» di Lecce (72,59), il «Da Vinci» di Maglie (71,47), lo «Stampacchia» di Tricase (71,17), il «Vallone» di Galatina (68,21), il «Quinto Ennio» di Gallipoli (65,73), il «Vanini» di Casarano (65,48), il «Don Tonino Bello» di Copertino (63,17), il «Trinchese» di Martano (62,8), il «Capece» di Maglie (62,54) e il «Galilei» di Nardò (56,11).

Per i licei delle Scienze umane, il «Siciliani» di Lecce (55,91) perde il primo posto a favore del «Quinto Ennio» di Gallipoli, che conquista la vetta con un punteggio di 57,12. Al terzo posto, il liceo di Casarano (53,23), seguito dal «Galilei» di Nardò (51,9), dall’«Aldo Moro» di Maglie (50,83), dal «Colonna» di Galatina (49,53), dal «Don Tonino Bello» di Copertino (49,47) e dal «Comi» di Tricase (44,99).

Per i Linguistici, sul podio ci sono il «Vanini» di Casarano (70,36), il «Capece» di Maglie (che perde il primo posto, con un punteggio Fga di 67) e il «Quinto Ennio» di Gallipoli (63,59). Seguono il «Siciliani» (59,3), il «Virgilio» (57,39), il «Vallone» di Galatina (54,57), le «Marcelline» (51), il liceo di Casarano (50,55), il «Comi» di Tricase (48,11) e il «Don Tonino Bello» di Copertino (46,78).

Nel settore Tecnico-Economico, il «Cezzi De Castro» di Maglie mantiene la leadership (54,25). Lo seguono: il «Costa» di Lecce (50,96), l’«Olivetti» di Lecce (49,14), il «Salvemini» di Alessano (48,2), il «Laporta» di Galatina (46,45), il «De Viti De Marco» di Casarano (46,06), il «Vanoni» di Nardò (43,43), il «Bachelet» di Copertino (42,64), il «Deledda» di Lecce (36,17).

Infine, per il settore Tecnico-Tecnologico, new entry sul podio il «Vanoni» di Nardò (62,5), seguito dal «Galilei» di Lecce (55,32), dal «Meucci» di Casarano (55,17), dal «Deledda» di Lecce (53,34), dal «Salvemini» di Alessano (51,66), dal «Laporta» di Galatina (50,28), dal «Mattei» di Maglie (49,77) e dal «Fermi» di Lecce (che perde la prima posizione, con un indice Fga di 48,53).

Dal suo lancio ad oggi, quasi un milione e 500mila utenti unici hanno utilizzato «Eduscopio». Per l’edizione 2019, i ricercatori della Fondazione Agnelli, coordinati da Martino Bernardi, hanno analizzato i dati di circa un milione e 255mila diplomati italiani in circa 7.300 indirizzo di studio nelle scuole di secondo grado statali e paritarie.