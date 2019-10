Neviano, bruciano illecitamente rifiuti in un campo: 2 arresti

I carabinieri di Neviano (Le) hanno arrestato questa mattina 1 ottobre, in flagrante, due persone, Natalino Salvatore Filieri, 46 anni, e Alessandro Lorenzo Benegiamo, 43, entrambi di Aradeo, sorpresi a bruciare illecitamente rifiuti in contrada Salomi. I due avevano appiccato le fiamme all'interno di un'area adibita a discarica abusiva di 16mq, e stavano bruciando materiale plastico. Il terreno, sequestrato, era del fratello di uno dei due, denunciato. Gli arrestati si trovano in carcere.