Surano, tenta di disfarsi di eroina e cocaina: arrestata 27enne

Una giovane donna di 27 anni, Ilenia De Luca, è stata arrestata dai Carabinieri a Surano (Lecce) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, in una borsa trovata sul terrazzo di casa e che la donna tentava di buttar via, i militari hanno rinvenuto due involucri contenenti 28 grammi di eroina del tipo brown sugar e mezzo grammo di cocaina. La 27enne è stata posta agli arresti domiciliari.