Lecce, viola il divieto e si tuffa dalla Grotta della Poesia: ferito 45enne

LECCE - Viola il divieto, si tuffa dalla Grotta della Poesia e sbatte la testa: poteva finire in tragedia il tentativo di un 45enne di Melendugno. L'uomo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dopo che i bagnanti, avendo assistito alla scena, hanno allertato il 118 che lo hanno trasferito in ospedale in codice giallo. Sul posto, i militari della Guardia costiera e gli agenti della Municipale di Melendugno.