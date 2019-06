Lecce vuole Il Volo: il progetto di sicurezza per Piazza Duomo

Piazza Duomo vietata ai concerti, si prendono le contromisure per consentire lo spettacolo de’ Il Volo. La data del prossimo 28 luglio è stata l’argomento cardine del vertice di ieri mattina, in materia di sicurezza della manifestazioni pubbliche, della commissione sulla sicurezza degli eventi in piazza Duomo, tra Arcidiocesi metropolitana, Questura, amministrazione comunale, polizia municipale.



Il rispetto di alcuni criteri logistico-organizzativi imposti dalla circolare Gabrielli del giugno 2017 avevano fatto mettere limiti alle presenze in piazza Duomo in occasione di adunanze pubbliche. Le condizioni di sicurezza sembravano, sulla carta, poter essere garantite con non oltre mille presenze, in quella che è una delle più belle piazze chiuse d’Italia.

Il problema è che, in prevendita, sono stati staccati già 2500 biglietti per il concerto de’ Il Volo. Un aspetto sul quale, ieri, è stato insistito molto da parte degli organizzatori.



Non solo. La promozione del concerto sta continuando in queste ore.



«Si sta predisponendo un progetto che preveda le opportune vie d’entrata e di uscita nella piazza - spiega l’assessore alla Sicurezza urbana, Sergio Signore, il quale ha partecipato al vertice - e ad individuare una “zona rossa” intorno alla piazza». In tal senso, i commercianti della zona hanno anche proceduto ad una raccolta di firme.

La commissione tornerà a riunirsi dopodomani, giovedì 20 giugno, per verificare l’efficacia del progetto in fase di allestimento.