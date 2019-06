Sicurezza, concerti Mannoia e Il Volo forse non in Piazza Duomo

Sicurezza, a rischio i maxi concerti in piazza Duomo. Non solo quelli futuri ma, soprattutto, quelli già organizzati del 28 luglio prossimo de’ Il Volo, e dell’11 agosto di Fiorella Mannoia.

La questione è stata affrontata, ieri, in Prefettura, nella riunione del Comitato provinciale sicurezza, presieduto dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, allargato alla partecipazione dei vigili del fuoco e della Soprintendenza. Per il Comune ha partecipato il sindaco Carlo Salvemini.

Il vertice mirava a verificare se le caratteristiche di una delle piazze chiuse più belle d’Italia rispettassero le misure a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza delle persone disposte dalla circolare Gabrielli, del 21 giugno 2017, sulle pubbliche manifestazioni.



La direttiva impone l’accertamento di determinati requisiti per il nulla osta alle manifestazioni. Tra questi, la capienza delle aree di svolgimento dell’evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile, per evitare sovraffollamento che possa compromettere le condizioni di sicurezza; la disposizione di percorsi separati di accesso e deflusso del pubblico, con indicazioni dei varchi, nonché dei piani di emergenza e di evacuazione.

Si deve procedere, poi, alla suddivisione in settori dell’area di affollamento, con la previsione di corridoi centrali e perimetrali all’interno.

Dovranno essere individuati anche appositi spazi di soccorso - raggiungibili dai mezzi di assistenza - nonchè aree di primo intervento ed assistenza sanitaria.

Inoltre, devono essere presenti impianti di diffusione sonora e visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico delle vie di deflusso e dei comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità.



Queste prerogative, insieme ad altre garanzie di incolumità e di sicurezza, vengono ritenute, dalla circolare del capo della polizia, Franco Gabrielli, «requisiti imprescindibili, senza i quali le manifestazioni non potranno avere luogo. Mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di incolumità».

In piazza Duomo, dunque, è possibile rispettare tutte queste prescrizioni in presenza di concerti che prevedono l’affluenza di diverse migliaia di persone? Davanti a quest’interrogativo, il vertice in Prefettura, ieri, è stato aggiornato a dopodomani, giovedì. È urgente una decisione, anche perché la prevendita, per le serate già fissate, sta procedendo attivamente.

Gli argomenti di confronto hanno riguardato, ieri, tra le altre cose, la determinazione di un limite massimo alle presenze in piazza Duomo (probabilmente non oltre mille persone) ed il trasferimento in piazza Libertini degli eventi più corposi. Compresi, in questo caso, i concerti de’ Il Volo e di Fiorella Mannoia.