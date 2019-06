Lecce, nascondeva cocaina e marijuana sul terrazzo e pistola in camera: arrestato

LECCE - Nascondeva cocaina in tasca, marijuana sul terrazzo e una pistola in camera da letto per questo un 20enne di Ugento è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni e coltivazione di sostanza stupefacente per fini di spaccio. Ad agire, la Sezione operativa della compagnia di Casarano, che in casa del ragazzo è arrivata dopo una serie di indagini, accompagnata da una gazzella della Sezione radiomobile e dal pastore tedesco Eni, dal fiuto infallibile, pastore tedesco del Nucleo cinofili di Modugno.

Il ragazzo rintracciato e perquisito fuori di casa è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina, per 1 grammo totale. Passati alla perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato in camera da letto una pistola semiautomatica calibro 6,35 con matricola abrasa, in perfetta efficienza, con caricatore e sei proiettili. In una busta i militari hanno rinvenuto altri tre proiettili calibro 6,35. E infine, hanno sequestrato anche un metal-detector, di cui si sta cercando di capire l'utilizzo che ne avrebbe fatto. Salendo sul terrazzo, infine, i militari hanno trovato due piante di marijuana dell’altezza di 50 centimetri, con lampada e ventilatore per la coltivazione.

Nonostante la giovane età, per il 20enne è già il secondo arresto. Appena nel dicembre scorso, con il fratello, si scagliò con calci e pugni contro un 21enne, provocandogli lesioni per alcune settimane, dopo una lite per futili motivi.