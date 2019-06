Neviano, picchia la madre e aggredisce i Cc: arrestato 26enne

I carabinieri della stazione di Neviano hanno arrestato il 26enne G.C., vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia. Il giovane, al termine dell’ennesima lite familiare, per futili motivi, ha picchiato la madre

procurandole un “edema facciale”. Successivamente è stato richiesto l’intervento dei militari che cercavano di allontanarlo dalla madre, opponendosi con calci e spintoni. Il giovane è stato così tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.