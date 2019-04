Botte all'anziano zio disabile di cui era tutore: arrestato 63enne a Surbo

I carabinieri di Surbo (Le) hanno arrestato un uomo di 56 anni del posto, Adriano Fasano, per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Al momento si trova nel carcere di Lecce. L'uomo secondo le indagini avrebbe maltrattato lo zio paterno disabile, di cui era tutore legale dal 2016. Il 28 marzo scorso l'anziano è stato portato in una casa di riposo dopo essere stato visitato dai medici di Surbo. Il nipote, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, con una lama di 17 cm. Gli è stata revocata la tutela legale.