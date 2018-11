Albergo per migranti va a fuoco, sei intossicati

Un incendio é divampato nella serata di ieri, per cause in corso di accertamento, a Montesano salentino, in un albergo adibito a centro d’accoglienza per migranti, il «Rendez vous», sulla strada statale 275. Sei migranti sono rimasti lievemente intossicati: le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Al momento dell’incendio erano presenti 25 migranti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sembra esclusa l’origine dolosa. A innescare le fiamme sarebbe stato il surriscaldamento del quadro elettrico. Una camera è stata totalmente distrutta dalle fiamme. I migranti sono stati trasferiti temporaneamente per la notte in un altro hotel a Specchia. Oggi sono in corso controlli da parte del personale dell’ufficio tecnico comunale per verificare l'agibilità della struttura che - a quanto sembra - non sarebbe stata compromessa dalle fiamme.