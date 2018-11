Lecce, 70enne in ospedale:«Ho una carota nelle parti intime»Gioco erotico o sevizia?

Si presenta in ospedale con una carota incastrata nelle parti intime, e dopo aver chiesto aiuto ai medici gela tutti denunciando di essere stato vittima di un abuso di natura sessuale.

Protagonista dell’episodio è un pensionato poco più che 70enne, sposato e con figli.

Nella giornata di mercoledì l’anziano, di cui non forniamo le generalità e neppure il luogo di residenza per tutelare la sua privacy, si è presentato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lecce lamentando il problema. L’imbarazzo è stato tanto. Ancor di più quello del paziente, nel dare spiegazioni su come quel corpo estraneo fosse finito proprio lì.

Ai medici l’uomo ha spiegato di essere stato vittima di abusi nel garage di casa. Ma nel farlo non avrebbe dato informazioni chiare.



La ricostruzione dell’uomo non ha convinto i medici che in ogni caso, proprio in virtù della denuncia del presunto abuso sessuale hanno ritenuto opportuno informare i carabinieri di Lecce. I militari hanno raggiunto l’ospedale e avviato le prime indagini. L’uomo è stato sentito a sommarie informazioni. Avrebbe confermato la versione fornita ai sanitari seppur con qualche titubanza. Il sospetto è che la verità possa essere un’altra. Che il pensionato abbia raccontato di essere rimasto vittima di un episodio di violenza per mascherare un gioco erotico finito male. Tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. I medici, ovviamente, hanno rimosso e il pensionato ha potuto fare rientro a casa senza conseguenze fisiche.

Le indagini sono state appena avviate e i carabinieri dovranno verificare l’esatta dinamica prima di inoltrare in Procura qualsiasi comunicazione di reato e consentire l’apertura di un fascicolo.

Come prevedibile al vaglio dei militari finiranno le dichiarazioni del pensionato e di altre persone informate dei fatti.