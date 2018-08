Porto cesareo, stroncato da infarto in auto investe un gruppo di turisti

PORTO CESAREO - Tragedia all’uscita del lido «Bassamarea», a Porto Cesareo. Un turista di Piacenza è morto per infarto mentre era alla guida della sua auto; una ragazza 17enne di Napoli è rimasta ferita dopo essere stata travolta dalla vettura ormai senza controllo, la moglie dell’uomo ha accusato un malore. È successo alle 18 in una zona di forte congestione stradale, lungo la litoranea per Torre Lapillo. Il turista, alla guida di un suv Mercedes stava uscendo dal parcheggio del «Bassamarea» quando, colpito da un infarto, ha perso il controllo del suo mezzo.

L’uomo, un professionista di circa 60 anni, di Piacenza, in vacanza nella zona, ha accusato quasi sicuramente il malore in quell’esatto momento. I testimoni raccontano che l’auto ha avuto una improvvisa accelerata, probabilmente quando si è accasciato sul volante. La Mercedes si è diretta senza controllo verso un gruppo di giovani che procedevano a piedi e poi, dopo aver travolto una minorenne di Napoli, anche lei in vacanza nel Salento, ha concluso la sua corsa contro il guard rail di recinzione del canale del Bacino Grande.

Lui è morto, la moglie ha avuto un malore, la ragazza è finita in ospedale, a Copertino, dove è stata dimessa in serata. Per lei solo contusioni e tanto spavento. Tre le autoambulanze del 118, di Copertino e Torre Lapillo, giunte sul posto. Intorno, un caos indescrivibile su l’unica strada di uscita dai vari lidi della zona. Tutte le operazioni di soccorso si sono svolte sul posto. Il condudente dell’auto è stato estratto dalla vettura ed adagiato a terra per i tentativi di rianimazione. Ma dopo aver tentato tutte le manovre salvavita anche i soccorritori si sono dovuti arrendere. Probabilmente si è trattato di un arresto cardiaco fulminante che non ha dato alcuna possibilità di salvezza all’uomo. Anche la moglie, che gli sedeva accanto, quando ha compreso la gravità della situazione ha avuto un malore ed è stata soccorsa dai sanitari. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Porto Cesareo.