Puglia, subentri nel Consiglio regionale: arrivano Napoleone Cera (Fi) e Fabio Saverio Romito (Lega)

BARI - Il Consiglio regionale cambia parzialmente «fisionomia». Dopo l’esito delle elezioni, infatti, oggi ci sono stati dei subentri.

Hanno lasciato l’Aula l’ex capogruppo della Lega Davide Bellomo e il forzista Giandiego Gatta, eletti alla Camera dei Deputati e dimissionari come consiglieri regionali. A loro sono subentrati Fabio Saverio Romito (Lega) e Napoleone Cera (Fi), primi dei non eletti rispettivamente nel Collegio di Bari per la lista La Lega e nel Collegio di Foggia per la lista di Forza Italia, alle elezioni regionali del settembre 2020.

Per Napoleone Cera si tratta di un ritorno in Consiglio regionale, ma rispetto alla scorsa legislatura siederà nei banchi dell’opposizione anziché della maggioranza; per Romito, consigliere comunale di Bari, invece è un esordio.