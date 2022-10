Incontro a Gubbio fra il pugliese Raffaele Sollecito e Amanda Knox

GUBBIO - Amanda Knox torna in Italia e incontra il pugliese Raffaele Sollecito, l'ex fidanzato di Giovinazzo, arrestato con lei perché ritenuti coinvolti nell’omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia, tra il primo e due novembre del 2007, e poi definitivamente assolti.

Un incontro breve confermato dallo stesso Sollecito. «L'iniziativa è stata sua, ma l’idea di entrambi - ha detto in merito all’incontro che risale a giugno - Ho provato emozioni contrastanti, sicuramente c'è stato il piacere di stare in buona compagnia. Ma anche tristezza per la tragedia che abbiamo subito».

L'assoluzione definitiva c'è stata nel 2019, ma riacquistata la libertà i due ragazzi hanno preso strade diverse. Amanda Knox è diventata mamma di una bimba di nome Erika. «L'ho trovata bene, tranquilla e affettuosa - ha detto il suo avvocato difensore storico, Luciano Ghirga. «Prima - ha aggiunto - era forse più estroversa mentre ora è molto mamma, concentrata sulla figlia Eureka».

Nel suo viaggio in Italia Amanda Knox ha anche incontrato a Perugia, oltre a Ghirga, anche l’altro legale Carlo Dalla Vedova e l’ex cappellano della sezione femminile del carcere don Saulo Scarabattoli.