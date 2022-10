Giorgia Meloni incontra Berlusconi: «Massima unità d'intenti nel centrodestra. Daremo risposte ai problemi urgenti»

La leader di Fdi Giorgia Meloni ha avuto stamane a Milano un incontro con il leader di Fi Silvio Berlusconi. Un colloquio che si è svolto «in un clima di grande collaborazione e unità di intenti». I due leader hanno «ribadito la soddisfazione per l’affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull'attuale situazione politica». Meloni e Berlusconi hanno poi approfondito i dossier più urgenti all’ordine del giorno, a partire dal caro energia. I due leader si sono poi confrontati sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo Parlamento e «hanno condiviso la necessità che l’Italia abbia bisogno di un Governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova di fronte». «Sapete che in questi giorni ho scelto di limitare uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti. Se saremo chiamati a governare questa nazione è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi. L'obiettivo è quello di restituire una strategia industriale a questa Nazione che da tempo non l’ha avuta. L'Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni».

«Sul caro energia siamo in costante contatto con il governo uscente, impegnato in una trattativa molto complessa a livello europeo». Lo afferma Giorgia Meloni intervenendo al Villaggio Coldiretti di Milano. Sto seguendo il lavoro del governo uscente, confido che ci siano e che ci saranno i margini per mettere a punto una soluzione che comunque vada impatterà sui costi energetici tra qualche mese. Il lavoro che va fatto in queste ore è per capire come possiamo intanto intervenire sui costi energetici di questo autunno, non ci possiamo permettere di andare avanti come in questi mesi. Penso che questa sia la responsabilità prioritaria del futuro governo e su questo siamo impegnati a lavorare»