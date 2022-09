Con docce più brevi risparmio da 250 euro: temperature più basse e meno gas in cucina, ecco il decalogo

La «necessaria trasformazione» verde dell’energia in Europa «è iniziata». «Sta accadendo nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, dove i nostri Stati membri hanno deciso di investire massicciamente nella produzione eolica offshore. Sta accadendo in Sicilia, dove la più grande fabbrica solare d’Europa produrrà presto la nuova generazione di pannelli. E sta accadendo nel nord della Germania, dove i treni locali ora viaggiano con idrogeno verde». La presidente dell’Unione europea, Ursula Von der Leyen cita le soluzioni virtuose sul fronte del risparmio di energia che stanno già avendo successo in Europa.

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION