A9, Fino Mornasco: cade elicottero, due feriti non gravi

COMO - Un elicottero è precipitato questo pomeriggio (27 febbraio 2022) sulla rampa d'accesso all'autostrada A9 dei laghi all'uscita di Fino Mornasco (Como). A bordo c'erano due persone, un uomo di 78 anni e una donna di 30, che sono rimasti feriti: soccorsi, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

L'elicottero, probabilmente decollato a non molta distanza dal luogo dell'incidente, è caduto proprio sulla sede stradale. Nell'impatto non sono fortunatamente rimasti coinvolti automezzi in transito La cabina dell'elicottero, riversa su un lato, è rimasta praticamente intatta.

Sono al lavoro i vigili del fuoco per rimuovere i resti del velivolo. Al momento l'uscita di Fino Mornasco è stata chiusa, in uscita e in entrata, mentre prosegue regolarmente il traffico sull'autostrada A9. (ANSA)

Cade elicottero: Ansv apre inchiesta e invia ispettore - L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un'inchiesta di sicurezza sull'incidente che ha coinvolto l'elicottero EC 120B marche di identificazione PH-OMM, a Fino Mornasco, in provincia di Como, sulla rampa dell'autostrada A9. Nell'incidente sono rimasti feriti i due occupanti e il velivolo ha riportato ingenti danni. L'Ansv, informa una nota, ha disposto l’invio di un investigatore sul luogo dell’evento, per svolgere il sopralluogo operativo. (ANSA)