Stellantis, lo stabilimento di Melfi diventa green contro il caro bollette

Quale luogo migliore per installare un tetto di pannelli fotovoltaici che una fabbrica in una piana del Sud Italia naturalmente baciata dal sole? È lo scenario possibile per lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi: il Gruppo ha infatti lanciato la possibilità di varare misure di contrasto ai rincari delle tariffe di elettricità e gas, con investimenti «significativi» nella produzione di energia all’interno dei suoi stabilimenti europei.

La grande paura connessa al rifornimento di luce e gas si fa largo anche nel reticolo industriale, le superbollette non sono un tema prettamente domestico. Tutt’altro. E il polo dell’automotive è energivoro da sempre. Così in casa Stellantis prende piede il tema dell’autosufficienza. Lo ha detto l’amministratore delegato Carlos Tavares al Salone di Detroit: «Stiamo preparando un piano veramente robusto per ridurre l’utilizzo di energia. Faremo investimenti significativi per produrre la nostra energia in loco. Tutto sarà deciso nei prossimi giorni».

