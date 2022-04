«L’Arpal discrimina i ciechi»: le associazioni contro Cassano

BARI - I bandi per l’assunzione a tempo indeterminato di 88 persone all’Agenzia per il lavoro della Puglia escludono dalla partecipazione le persone prive della vista, nonostante la legge garantisca parità di accesso agli impieghi pubblici alle persone con disabilità. Ed è per questo che l’Unione italiana ciechi si prepara a impugnare i bandi, chiedendone l’annullamento.

Una nuova questione che riguarda l’Arpal, già al centro di polemiche in Regione per la «parentopoli» delle assunzioni interinali e dei formatori: negli elenchi del personale (oggi scadono i contratti di somministrazione) ci sono numerosi esponenti del partito politico fondato dal direttore generale dell’Agenzia, Massimo Cassano, o loro parenti.

Stavolta la vicenda è addirittura più delicata, perché l’agenzia per il lavoro sembrerebbe aver ignorato i diritti dei disabili. Nel mirino è finita una clausola riportata in tutti i bandi per l’assunzione (con vari inquadramenti) di personale delle categorie B, C e D, secondo cui per partecipare alle selezioni è obbligatorio «non essere privo della vista in considerazione del profilo professionale che prevede l’utilizzo di videoterminali».

