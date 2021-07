Puglia in controtendenza: contagi in calo

Bari - In Puglia «regge» la zona bianca e, nonostante un aumento della circolazione della variante Delta, i contagi sono ancora in riduzione, trend opposto rispetto al resto d’Italia. Dal 30 giugno al 6 luglio, i casi, rispetto alla settimana precedente, sono diminuiti del 20,2%; in calo anche i «casi attualmente positivi ogni 100mila residenti», che ora sono soltanto 65, sotto la media nazionale (71 ogni 100mila abitanti).

Preoccupa, però, il focolaio scoperto in una struttura turistica nel Foggiano, a Manfredonia, dove il virus ha infettato decine di ragazzi tra i 17 e 19 anni che erano in vacanza, provenienti da diverse regioni. Al momento, i positivi accertati sono 34 su 400 tamponi effettuati in tutta Italia: «La Asl di Foggia, allertata dal ministero della Salute, ha immediatamente applicato tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento. Ad oggi la situazione è assolutamente sotto controllo», ha comunicato la Regione oggi. Tra dipendenti e collaboratori saltuari sono state sottoposte a tampone 50 persone, una sola positiva e subito isolata assieme alla sua famiglia. Tra gli adolescenti pugliesi, invece, venti quelli testati ed è stato accertato un caso.

La campagna vaccinale da Foggia a Lecce prosegue a ritmo sostenuto, stamattina la Puglia era ancora prima nella classifica nazionale delle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute: sono oltre 3,9 milioni le iniezioni fatte. E grazie alle nuove consegne di vaccini assicurate da Pfizer e Moderna, da lunedì potranno riprendere le somministrazioni anche per gli under30, sospese per la carenza di dosi. La struttura commissariale ha comunicato infatti nuove consegne di vaccini entro questo mese: la Puglia riceverà complessivamente ulteriori 91.030 dosi rispetto alla pianificazione iniziale di luglio, di cui 16.150 Moderna e 74.880 Pfizer.