Produttori stellati: alla Camera le eccellenze per gli Usa, tra i relatori anche i manager della Ladisa

BARI - La Puglia dell'eccellenza arriva a Montecitorio: la Camera dei Deputati ospita i produttori stellati che esportano le eccellenze italiane in America. L’organizzazione è dell’Associazione “Puglia Top Quality”, non nuova a questi eventi. L’incontro si terrà a Roma, domani venerdì 2 luglio. L'evento dal nome “I produttori stellati” a tutela del Made in Italy di Alta qualità per gli Stati Uniti, sarà presenziato, dopo il saluto degli onorevoli, dall’imprenditore Gianbattista Gaudio dell’Azienda Gaudio, dalla Presidente Accent pr Daniela Puglielli di Boston per il Progetto americano MDR. Seguiranno gli interventi di altri imprenditori presenti: Giuseppe Concordia, Francesco D’Elia della Ladisa Ristorazione, Umberto Montagano, Vincenzo Addario.

A moderare l’incontro Giusi Malcangi, Presidente dell’Associazione Produttori Puglia Top Quality, ideatrice di Produttori Stellati. Durante l'incontro verranno messi in mostra e sarà possibile degustare i vini pugliesi, i prodotti da forno, latticini, l’olio, le focacce, corserve e le marmellate. A guidare gli ospiti nella gustosa degustazione ci sarà lo Chef Cristiana Montellanico. L’evento enogastronomico precederà quello istituzionale: una occasione importante per tessere rapporti con gli Stati Uniti, creare rete, pianificare rapporti di collaborazione ed esaltare le nostre eccellenze nel campo enogastronomico, artigianale, creativo e ricettivo.

Una serie di riconoscimenti in tutto lo stivale per la Ladisa Ristorazione che, in qualità di punta di diamante nella ristorazione che valorizza il territorio pugliese, sarà premiata domani venerdì 2 luglio anche all'Apulian Sustainable Innovation Award 2021, nella Masseria Ciura, a Massafra.