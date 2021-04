Alta Velocità, Bellanova: «Impegnati per averla fino a Lecce»

LECCE - Infrastrutture trasportistiche e della mobilità in Puglia e nel Salento, scalo di Surbo, Alta velocità nel Salento fino a Lecce. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra la sottosegretaria alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova e l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci.

«La qualità infrastrutturale nel Mezzogiorno e in Puglia - sostiene Bellanova - è un obiettivo ineludibile che non possiamo mancare, se veramente abbiamo a cuore e vogliamo perseguire il rilancio dei territori meridionali e quello del Paese. Da parte mia nessun dubbio: il PNRR, su cui proprio ieri abbiamo discusso con il presidente del Consiglio Draghi in un confronto ampio e serrato, non potrà mancare gli obiettivi indicati tra cui, vale la pena ricordarlo, il riequilibrio tra aree del Paese, elemento questo che ha garantito una quota amplissima di fondi del Recovery».

«Credo - ha concluso - che mai come ora sia fondamentale essere consapevoli della nostra responsabilità rispetto all’enorme posta in gioco e della necessità di remare in un’unica direzione nella piena autonomia di ruoli e funzioni. E anche su questo il confronto con l’assessore Delli Noci è stato proficuo».