Covid in Italia, giù i contagi (+ 16mila) ma cresce numero morti (+429): calano terapie intensive

Mentre il premier Draghi annuncia in conferenza stampa che «l'L'Italia riapre dal 26 aprile», gli ultimi dati sul Coronavirus diffusi dal ministero della salute parlano di 15.943 nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri furono 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380).

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.842.079 , i morti 116.366. Gli attualmente positivi sono 506.738 (-3.285 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.218.975 (+18.779). In isolamento domiciliare ci sono 478.629 persone (-2.390 rispetto a ieri).

Sono stati 327.704 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: ieri furono 319.633. Il tasso di positività è del 4,8%, ieri era stato del 5,3%, quindi in calo dello 0,5%.

Sul fronte dei ricoveri, sono 3.366 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid, in calo di 51 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 199 (ieri 211).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.743 persone, in calo di 844 rispetto a ieri.