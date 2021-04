Covid in Puglia, cala curva contagi (+1537) e indice positività (11,47%) ma tanti i morti: 50 nelle ultime 24 ore. Regione resta in zona rossa

Cala il numero dei nuovi contagi (+1537), scende il tasso di positività (11,47%) ma, in Puglia, sono ancora le vittime di Covid: 50 nelle ultime 24 ore (22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto) rispetto alle 39 di ieri.

I nuovi positivi sono cos' distribuiti: 562 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 328 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a crescere: si passa da 2169 di ieri a 2178 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Cresce il numero dei guariti, dai 158.805di ieri si passa ai 160.424 di oggi. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 51.594, in calo rispetto ai 51.726 delle ultime 24 ore.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.061.325 test.