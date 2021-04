Covid, la Puglia resta rossa: pesa la pressione sulle terapie intensive

Pesa troppo la pressione sulle terapie intensive (il 47% dei posti letto di Terapia intensiva è occupato da pazienti Covid, picco mai toccato dall’inizio dell’emergenza sanitaria - la media italiana è del 37%): è questo il motivo fondamentale per cui anche la prossima settimana sarà di zona rossa per la Puglia. Secondo il monitoraggio Iss-Ministero Salute, l’indice nazionale scende ancora, a 0.85, la scorsa settimana era 0.92, perciò la regione, insieme a Sardegna e Valle d'Aosta, resta con le restrizioni più serrate. Cala il livello generale di rischio: alto per la Calabria (4 regioni la scorsa settimana); moderato per 16 regioni/province autonome; basso per Abruzzo, Campania, Veneto e Bolzano.