Frodi sui carburanti, maxi operazione in più Regioni: eseguite 45 misure cautelari, 71 denunciati

TARANTO - È coinvolta anche la provincia di Taranto nella maxi operazione che è scattata questa mattina in più regione d'Italia. Carabinieri e Guardia di finanza, infatti, stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 45 persone non solo nel Tarantino ma anche nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza: le accuse sono associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso finalizzata alle frodi in materia d'accise e iva sugli olii minerali, intestazione fittizia di beni e società, e truffa ai danni dello Stato.

L'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Salerno e dei militari della Gdf di Salerno e Taranto è coordinata dalle direzioni distrettuali Antimafia di Potenza e Lecce.

Altre 71 inoltre le persone denunciate a piede libero nell'ambito delle stesse indagini. Le attività investigative hanno dato modo di accertare l'infiltrazione del clan dei Casalesi e del clan Cicala nel lucroso mercato degli idrocarburi nei territori del Vallo di Diano (Salerno) e del Tarantino. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa tenuta dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, dai procuratori distrettuali antimafia di Potenza e Lecce, dal comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno e dai comandanti provinciali della Guardia di finanza di Salerno e Taranto alle ore 11 presso il Palazzo di Giustizia di Potenza.