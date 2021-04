Recovery, Decaro: norme speciali per fare opere

BARI - «La richiesta che facciamo sul Recovery Plan è norme speciali per poter trasformare quei progetti in opere»: lo ha detto a Radio 24 Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci. «Lo dicono i sindaci - ha proseguito - che rappresentano l’investitore più importante del nostro Paese, come dicono i dati della Presidenza del consiglio del 2019 i Comuni hanno effettuato il 25% della spesa complessiva del nostro Paese. Per realizzare i progetti, se non si riesce a modificare il codice appalti così com'è, lo si può semplificare almeno per le attività legate al Recovery, perché abbiamo la necessità di agire in maniera spedita. Quindi almeno per le attività del Recovery si snellisca il codice appalti, poi per il resto può mantenere le procedure normali».