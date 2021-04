Covid in Puglia, torna a salire tasso positività (8%) e numero contagi (+1255). Tanti i morti (+ 43). Lopalco: «Ottimisti per l'estate»

BARI - Rispetto alle ultime 24, cresce il numero dei tamponi molecolari processati, cala di poco il numero dei nuovi contagi Covid in Puglia: sono infatti 1255 i positivi su 15.730 test analizzati. L'indice di positività è poco meno dell' 8% (ieri era dell’8,24%).

I nuovi positivi sono così distribuiti: 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 57 in provincia di Foggia, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

tanti, purtroppo, i decessi registrati nelle ultime 24 ore: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture ospedaliere pugliesi, cresce ancora il numero: dai 2240 di ieri ai 2297 di oggi (+57).

Cresce il numero dei guariti, dai 146.892 di ieri si passa ai 147.829 di oggi. Resta alto il numero dei casi attualmente positivi, 50.729 (ieri erano 50.454). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.948.468 test.

OTTIMISMO PER L'ESTATE - «Se saremo bravi a fine maggio avremo messo in sicurezza tutta la popolazione fragile, tutti gli anziani sopra i 70 anni. Possiamo dire che la prossima estate sarà caratterizzata da due elementi: l’estate, durante la quale il virus perde la sua carica virale, e le persone a rischio di malattia grave che non finiranno in ospedale. Se combiniamo questi fattori avremo una situazione molto più tranquilla della passata.I dettagli dei protocolli devono ancora messi a punto ma l'indicazione è di ottimismo». Così Pier Luigi Lopalco, infettivologo e assessore alla Sanità in Puglia agli Stati generali del settore Matrimoni ed eventi privati.