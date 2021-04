Bari, ospedale in Fiera: altri veleni sugli appalti

BARI - Tre richieste di accesso agli atti per ottenere i documenti relativi all’aggiudicazione dell’appalto e alle varianti dell’ospedale in Fiera del Levante sono rimaste senza risposta. Per questo oggi Antonella Laricchia, consigliere regionale M5S, depositerà un esposto alla Procura di Bari: le carte, chieste fin dal 20 gennaio, non sono mai state consegnate.

