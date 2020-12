Truffe alla Regione su contributi agricoli: 3 indagati non rispondono al Gip

BARI - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Michele ed Enrico Primavera, padre e figlio, e Oronzo Panebianco, arrestati ieri dalla Guardia di Finanza di Bari nell’ambito dell’inchiesta della Procura su una presunta truffa da oltre 22,3 milioni di euro commessa ai danni della Regione Puglia, tra il 2006 e il 2019.

La presunta truffa, secondo l'accusa, consisteva tra l’altro nello spacchettare i contenziosi delle cause per gli indennizzi in agricoltura, al fine di moltiplicare i compensi legali.

I tre indagati, Michele Primavera e Oronzo Panebianco, entrambi avvocati, ritenuti gli ideatori della presunta truffa, e Enrico Primavera che avrebbe avuto il compito di tenere i contatti con una cancelliera compiacente del Tribunale di Bari e aiutare nel riciclaggio del denaro, sono assistiti dagli avvocati Nicola Quaranta e Francesco Ruggiero. Hanno scelto di non rispondere alle domande del gip Giovanni Abbattista, spiegando che, fa sapere la difesa, «la fissazione dell’interrogatorio di garanzia a meno di 24 ore dalla esecuzione della misura cautelare non gli ha consentito una lettura approfondita dell’ordinanza per potersi difendere».

Domani saranno interrogati gli altri tre indagati agli arresti domiciliari, l’avvocatessa Assunta Iorio, Oronzo Pedico, presidente della sede provinciale di Asso-Consum di Barletta e Giuliana Tarantini, dipendente del Tribunale.