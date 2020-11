Regione Puglia, Emiliano incontra consiglieri M5s: Laricchia assente

BARI - Oggi il governatore pugliese Michele Emiliano incontrerà i consiglieri regionali del M5S, ad eccezione della ex candidata presidente della Regione, Antonella Laricchia, da sempre contraria al dialogo col presidente. Obiettivo dell’incontro, sostengono i pentastellati, è la definizione del «cronoprogramma» degli interventi da realizzare nei prossimi cinque anni.

Un ulteriore passo in avanti, dunque, di un dialogo sui programmi di governo avviato con l’elezione del grillino Cristian Casili a vicepresidente del Consiglio regionale, e che dovrebbe consolidarsi con l’ingresso in Giunta della consigliera del M5S, Rosa Barone.

«In questo periodo di emergenza - spiegano i quattro consiglieri pentastellati - i pugliesi hanno bisogno di risposte immediate. Come Movimento 5 Stelle non possiamo restare a guardare ed è per questo che oggi definiremo il cronoprogramma incontrando il presidente Emiliano. Lo faremo in piena trasparenza e come abbiamo detto e non smetteremo di ripetere, si lavorerà sui temi e sull'emergenza in corso. Continuiamo a lavorare a testa bassa nell’esclusivo interesse dei cittadini, perché in questo momento ci preme costruire e non distruggere».

«Non è il tempo di sterili polemiche - concludono i consiglieri - ma buone idee e buone proposte».