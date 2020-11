Puglia, nuovo consiglio regionale: prima proposta legge è su Piano casa

BARI - E’ stata depositata in Consiglio regionale la prima proposta di legge della nuova legislatura pugliese: il testo porta la firme del consigliere regionale Fabiano Amati (Pd) e riguarda il Piano casa.

«Ho depositato la proposta di legge - spiega - per prorogare il Piano casa anche per il 2021. È la prima proposta di legge della legislatura e coniuga, come è ormai chiaro, bio edilizia, lavoro, piatti a tavola e legalità».

«Non è per segnare un record che questa è la prima proposta di legge della legislatura - prosegue - ma perché è stata l’unica legge che negli anni scorsi ha prodotto risultati economici da record. Come da record è stata l’utilità pratica e concreta delle disposizioni, più di tanti convegni benintenzionati, diretta a tutelare l’ambiente attraverso un’edilizia capace di non consumare nemmeno un centimetro quadrato di terreno e utilizzare materiali in grado di garantire il massimo risparmio energetico».