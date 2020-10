Coronavirus, in Basilicata crescono i contagi: 90 in 24 ore su 1140 tamponi

In Basilicata oggi ci sono 90 nuovi positivi, di cui 30 sono cittadini pugliesi. Lo comunica la task force regionale. Analizzati 1140 tamponi nelle ultime 24 ore, sale a 40 il numero dei ricoverati, di cui 2 in Pediatria.

Le positività riscontrate riguardano: 3 persone residenti a Roccanova, 1 persona residente ad Abriola, 1 persona residente a Baragiano, 1 persona residente a Picerno, 18 persone residenti a Potenza, 2 persone residenti in Campania e lì in isolamento, 1 persona residente a Calciano, 3 persone residenti a Tito, 30 persone residenti in Puglia e lì in isolamento, 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Matera, 1 persona residente a Tramutola, 1 persona residente a Lauria, 2 persone residenti a Corleto Perticara, 8 persone residenti ad Avigliano, 1 persone residente a Tricarico, 3 persone residenti a Pignola, 1 persona residente a Filiano, 1 persona residente a Ruoti, 1 persona residente ad Albano di Lucania, 1 persona residente ad Accettura, 1 persona residente a Sant’Arcangelo, 1 persona residente in Sardegna e lì in isolamento, 2 persone residenti a Matera, 1 persona residente a Stigliano, 1 persona residente a Irsina, 1 persona residente a Barile, 2 persone residenti a Pignola e in isolamento a Pescopagano.

Nella giornata di ieri e sono guarire 2 persone:1 residente a Bella e in isolamento a Potenza e 1 a Lauria.