Regionali Puglia, Di Battista in piazza Diaz: «Laricchia merita perchè ha rinunciato ad avance»

BARI - «Ho visto che c'è tanta gente, sono contento. Più che altro se lo merita Antonella Laricchia. Ha subito tante avances, tante pressioni per barattare idee, ideali, progetti in cambio anche di vantaggi personali, carriere, posti importanti. Ma una persona che per gli ideali e per la politica, che è una bellissima cosa, rinunzia ad avances del genere, evidentemente merita. Per questo sono qua. Lo merita lei».

Lo ha detto Alessandro Di Battista, prima di salire sul palco di Bari per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Antonella Laricchia, candidata del M5S. Con Di Battista anche Barbara lezzi e i candidati del territorio.

LARICCHIA: «PRENDIAMOCI LA REGIONE PER RESTITUIRLA AI CITTADINI» - Prendiamoci la Regione Puglia per restituirla ai cittadini». Lo ha detto Antonella Laricchia, candidata alla Regione Puglia per il Movimento 5 Stelle nell’evento di chiusura a Bari della campagna elettorale con al suo fianco Alessandro Di Battista.

«Io ci credo - ha detto Laricchia - , diamoci questa possibilità. Il 20 e il 21 decideremo a chi affidare la gestione dei settori più strategici della nostra vita. Scegliamo se affidarla alla vecchia politica che ci ha già dimostrato cosa non è stata capace di fare, o alla nuova politica, basata sul confronto. Noi portiamo la voce dei cittadini, fermandoci a pensare cosa farebbero loro se fossero al nostro posto».