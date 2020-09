Referendum, Luigi Di Maio arriva in Puglia nel weekend: il suo tour per il Sì

BARI - La seconda tappa del tour per il Sì al referendum di Luigi Di Maio si terrà in Puglia, che si prefigura tra l’altro come «l'Ohio» italiano alle prossime Regionali. Il ministro degli Esteri, dopo il weekend campano, venerdì 4 settembre - dopo aver partecipato al Forum Ambrosetti a Cernobbio - approderà a Bari dove, in serata, avrà un comizio per il Sì al taglio dei parlamentari. Sabato l’ex capo politico attraverserà di fatto tutta la Regione, con tappe a Foggia, Andria, Maglie e Galatina. Domenica comincerà il suo tour a Martina Franca per chiudere il pomeriggio a Brindisi.

Come è accaduto in Campania, in una delle tappe pugliesi, a fianco di Di Maio potrebbe esserci la candidata M5S alle Regionali in Puglia, Antonella Laricchia. Proprio Laricchia, in un post su Facebook, questa mattina ha smentito qualsiasi dissidio con Di Maio - riportato dal quotidiano La Repubblica - in merito alla convergenza tra Pd e M5S in Puglia. «Chi mi conosce sa che in 5 anni ho sempre avuto profondo rispetto della stampa e dei giornalisti, nonostante alcune vere violenze che ho subito da alcuni di loro. Ma in questa campagna elettorale si sta ponendo un vero problema democratico», ha attaccato Laricchia. Per poi aggiungere: «Per dirla tutta, ho sentito e continuo a sentire spesso Luigi Di Maio, che mi ha sempre esortato a vincere in Puglia, anche perché conosce bene quanto pericolosi siano Emiliano e Fitto. A chiedermi di desistere sono stati il Pd e tutta la corte dei miracoli di Emiliano, prima adulandomi e proponendomi poltrone prestigiose, poi con minacce di richiesta di voto disgiunto (ma che minaccia è se non vi vuole votare nemmeno la vostra base?) e altre proposte imbarazzanti».