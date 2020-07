Puglia, nasce Centrale operativa di telemedicina delle cronicità

BARI - La Giunta regionale pugliese ha oggi istituito la Centrale operativa regionale di Telemedicina delle cronicità e delle reti cliniche. La Centrale si avvarrà del supporto del Policlinico di Bari sia per la componente sanitaria necessaria all’erogazione delle prestazioni, sia per la parte logistica.

La Giunta ha anche autorizzato il finanziamento per la prima fase di avvio della Centrale con un importo di massimo di 3,5 milioni di euro, attingendo alle risorse già nella disponibilità di AReSS Puglia.

Entro novanta giorni dall’approvazione del provvedimento sarà presentato un piano di fattibilità per definire i costi complessivi per il completamento dell’infrastruttura informativo-tecnologica, per l'approvvigionamento di dispositivi domiciliari e tecnologia integrativa e per il funzionamento a regime della Centrale.

Entro lo stesso tempo dovrà essere messo a punto anche il modello organizzativo di funzionamento non solo interno della Centrale, ma anche di interazione con le Asl e con i medici convenzionati.