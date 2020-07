Regionali Puglia 2020, Lopalco conferma: «È vero, mi candido con Emiliano»

BARI - «Ho dato la mia disponibilità a candidarmi alle prossime Regionali in Puglia, non conosco i dettagli ma sicuramente sarà nella lista civica Con Emiliano». Lo annuncia l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force pugliese per l’emergenza Coronavirus. La sua candidatura era ormai nell’aria e anche questa mattina il governatore Michele Emiliano, durante la presentazione delle 14 liste che lo sosterranno alle regionali di settembre, ha ammesso che è persino pronto a cedere la delega alla sanità a Lopalco, in caso di vittoria.

«Quando ci si candida lo si fa per vincere, poi vediamo cosa succede», dice Lopalco, che non lascerà il suo incarico da coordinatore della task force: «Ho un contratto a termine che ho l'obbligo di portare avanti, anche perché qui c'è da prepararsi ad una eventuale seconda ondata di contagio e dobbiamo organizzare il piano. L’ho detto anche al presidente - ha aggiunto - non riuscirò a fare campagna elettorale, c'è tanto lavoro da fare».