Gazzetta, Tribunale Bari si riserva decisione su fallimento

Il Tribunale di Bari, sezione fallimentare, deciderà nei prossimi giorni sull'istanza di fallimento e sulla richiesta di esercizio provvisorio per le società Mediterranea ed Edisud, rispettivamente proprietaria ed editrice della testata Gazzetta del Mezzogiorno.

Oggi si è tenuta l’udienza per Edisud dinanzi al giudice delegato Raffaella Simone, presidente della sezione. Lo scorso 4 giugno si era tenuta quella per Mediterranea dinanzi al giudice Paola Cesaroni. Ad entrambe hanno partecipato il procuratore aggiunto Roberto Rossi con i sostituti Lanfranco Marazia e Luisiana Di Vittorio, che coordinano l’inchiesta sulle due società che, stando agli accertamenti della Procura di Bari, avrebbero accumulato complessivamente debiti per circa 50 milioni di euro.

Entrambi i giudici hanno rimesso la decisione al collegio che deciderà entro qualche giorno.