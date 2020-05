Ex Ilva, la telefonata tra Vendola e Archinà: «Ex Governatore diffamato», condannate 4 testate

Il Tribunale civile di Bari, con sei diverse sentenze, ha condannato quattro testate giornalistiche e dieci tra direttori e giornalisti - tra i quali Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Peter Gomez e Francesco Storace - a risarcire l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola per complessivi 145mila euro per averlo diffamato "strumentalizzando il contenuto di una intercettazione telefonica» con l’allora responsabile per i rapporti istituzionali dell’Ilva di Taranto Girolamo Archinà.

I giornalisti oggi condannati avrebbero attribuito a Vendola una risata collegandola ai morti di tumore a Taranto. I giornali sotto accusa sono Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Libero e Gli amici del Giornale d’Italia.

Nella telefonata, intercettata dagli inquirenti nel luglio 2010, Vendola si complimentava con Archinà per lo «scatto felino» con cui aveva strappato il microfono al cronista tv, che nel novembre del 2009 aveva chiesto al patron dell’Ilva Emilio Riva un commento sui morti di tumore a Taranto.

I sei procedimenti dinanzi al Tribunale civile di Bari, distinti ma paralleli, nascono tutti dalla pubblicazione sul sito web de Il Fatto Quotidiano, nell’autunno 2013, di «un video montato in modo suggestivo - spiega l’avvocato Francesco Tanzarella, che ha difeso Vendola con la collega Marica Bianco - modificandone il contenuto».

Dopo la pubblicazione di quel video "fu montata una violenta campagna mediatica e politica contro Vendola, allora presidente della Regione e presidente nazionale di Sel», dice in una nota Sinistra Italiana-Leu, affermando che "si trattò di un vero e proprio linciaggio, durato mesi e amplificato sui social media. Rilanciato anche da altri quotidiani».

Il Fatto Quotidiano, oltre a 50mila euro di risarcimento da pagare in solido con direttore e due giornalisti, è stato anche condannato alla rimozione del video dal sito web e alla pubblicazione della sentenza sul sito e sul giornale cartaceo.