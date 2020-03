Coronavirus, Emiliano: «Distribuite tute non idonee. Bisogna proteggere i sanitari pugliesi»

BARI - «Oggi al Policlinico di Bari abbiamo distribuito nei reparti Covid» al personale sanitario «delle tute che non erano quelle di bio-contenimento ma delle tute con caratteristiche diverse. Non sono la stessa cosa. C'è il rischio che queste ragazze e ragazzi siano privi di sicurezza minima». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in diretta su Rai1 ospite della trasmissione 'Domenica In'. Il governatore ha riferito delle difficoltà della Puglia nel ricevere i dispositivi di protezione individuale dalla Protezione civile. «Abbiamo bisogno di custodire gli ospedali - ha sottolineato Emiliano - dotando quelle meraviglie di persone che lavorano di mascherine, occhialini, tute. Io deve proteggere queste persone, questo è il mio compito e stiamo cercando di ottenere dalla Protezione civile quello che serve ma stiamo incontrando molte difficoltà».

Emiliano ha spiegato che alle Regioni del Mezzogiorno sono stati consegnati i dispositivi in rapporto «al numero dei casi» di contagio, ma la distribuzione - ha ribadito il governatore - deve avvenire sulla base del numero di personale da proteggere. «E' un punto strategico - ha concluso - per evitare che il Sud sia coinvolto come il Nord da questa epidemia. Noi ci sentiamo vicinissimi alla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, dalla Puglia sono partiti 600 tra medici e infermieri per andare al nord».