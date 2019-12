Balvano, la fabbrica dei desideri: gli introvabili Nutella Biscuits nascono in Basilicata

POTENZA - I Nutella biscuits oggetto del desiderio. Quasi introvabili sugli scaffali degli esercizi commerciali, ma fonte di sviluppo e di rilancio per lo stabilimento della Ferrero di Balvano, nell’entroterra potentino. La fabbrica lucana, del resto, è l’unica dove viene prodotto il dolciume che tanto clamore sta suscitando in tutta Italia. Non tanto - e non solo - per la dolcezza al palato, quanto per la caratteristica di essere «merce rara». Della sua introvabilità si è letto e scritto tantissimo nelle ultime settimane. Ma il dato certo - e positivo per l’economica lucana - è che i Nutella biscuits, come da accordi e da programmi di investimento della Ferrero, hanno portato nuova linfa occupazionale, con 140 giovani lucani assunti per far fronte alla super produzione di biscotti al cioccolato ed una sessantina di stagionali richiamati sulle linee. C’è chi, dalla fabbrica, parla di strategia e di magazzini pieni.

«C’è tanto prodotto in magazzino - ci racconta uno dei lavoratori di Balvano - e questo grande successo è tutto nato con il passaparola sui social: si è voluto creare una grande attesa nei confronti di questo prodotto. Le forniture sono state assicurate con il contagocce. Basti pensare che in tutta Italia agli ipermercati si garantivano solo 800 pacchi a settimana. Ora si sta iniziando ad assicurare qualche confezione in più, tanto che dai primi giorni di dicembre è più facile trovare sugli scaffali il prodotto. Ma a livello pubblicitario - dice ancora il nostro interlocutore - la vera e propria campagna inizierà ad agosto. Avete notato - ci chiede il lavoratore - che in tv non ci sono ancora spot sui Nutella biscuits? Le prime pubblicità inizieranno ad essere trasmesse in estate».

Per il nuovo prodotto l’azienda ha investito 120 milioni sullo stabilimento di Balvano, con circa 150 nuove assunzioni. «Crediamo - ha detto il presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, Alessandro d’Este - nel ruolo sociale della Ferrero nel Paese». «Qui a Balvano - spiega il segretario regionale della Uila-Uil, Gerardo Nardiello - è stata allestita una nuovissima linea, super innovativa, costruita a gennaio 2019 per un investimento di 120 milioni di euro. Oggi il prodotto è distribuito solo in Italia, ma presto sbarcherà in tutta Europa, a partire dalla Germania. Per garantire le produzioni e rispondere alla grandissima richiesta di mercato, tra qualche settimana si inizierà a lavorare a ciclo continuo, anche la domenica. Tra di noi - continua il sindacalista - c’è grande soddisfazione, soprattutto per quel che riguarda il dato occupazionale. Sono stati assunti circa 150 giovani, con contratti e tempo determinato che in alcuni casi arrivano a nove mesi. Balvano è l’unico stabilimento che fornisce tutti i punti vendita italiani ed il prodotto va forte. Sono stati ampliamente superati gli 80 milioni di fatturato inizialmente nelle previsioni».

«La nuova linea produttiva - evidenzia il coordinatore della Fai-Cisl di Potenza, Antonio Lapadula - sta rilanciando fortemente lo stabilimento di Balvano. Ad oggi sono state messe in commercio circa 2 milioni e 700 mila confezioni. C’è poi il discorso assunzioni: 150 giovani lavoratori, fino ai 35 anni, hanno avuto un’opportunità lavorativa. Parliamo di tanti ragazzi che oggi guadagnano 1300, 1400 euro al mese: soldi che vengono reinvestiti nell’economia del territorio. La nostra speranza è che si avvii, prima o poi, anche un percorso di stabilizzazione».

«Le assunzioni - concorda il segretario regionale della Flai-Cgil, Vincenzo Esposito - sono sicuramente positive. Si tratta di qualcosa di importantissimo per un territorio come il nostro, in cui la disoccupazione giovanile sfiora il 40 per cento. Come sindacato - conclude - lavoreremo per ottenere la stabilizzazione: già 14 lavoratori dello stabilimento di Balvano, in realtà, dopo anni di contratti a termine hanno ottenuto, pochi giorni fa, un rinnovo, ma a tempo indeterminato».